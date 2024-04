Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" nimmt Fahrt auf. Welche Stars Heidi Klum in den kommenden Folgen unterstützen, erfährst du hier.

+++ Update, 18. April 2024 +++

Russell James hat sie alle fotografiert - von Scarlett Johansson über Naomi Campbell bis Adriana Lima. In Woche elf macht der Australier grandiose Aufnahmen der Models bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Dafür geht es sogar unter Wasser.

Fashion, Celebrities, Lingerie - You name it!

Star-Fotograf Russell James lichtet die Models in Folge 11 ab. © ProSieben / Sven Doornkaat

Dem Australier wurde das Fotografieren nicht in die Wiege gelegt. Er stammt aus der Arbeiterschicht und wurde zunächst Polizist. Zur Fotografie kam er in seinen Dreißigern.

Heute fotografiert Russell James Fashion-Strecken und Celebrities und ist für seine Lingerie-Shootings international bekannt. Sogar Heidi Klum selbst hat sich von dem Australier ablichten lassen - und zwar nackt.

Seine australischen Wurzeln beeinflussen James' Fotografie zwar laut eigener Aussage stark, mittlerweile lebt der 62-Jährige aber in den USA.

Die Models tauchen ab

Und jetzt die Luft anhalten! Lea und Luka tauchen für Russell James beim Unterwasser-Shooting in Woche elf ab. © ProSieben / Sven Doornkaat

Herausforderungen nimmt Russell James gern an! In der 11. Folge lichtet er die Kandidat:innen erneut unter Wasser ab. Schon 2020 und 2023 hatte Heidi Klum den renommierten Mode- und Starfotografen für das anspruchsvolle Unterwasser-Shooting eingeladen.

Wer kann Heidi Klum und Russell James in Folge 11 überzeugen? Das siehst du nächsten Donnerstag, 25. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 11. April 2024 +++

Sie startete ihre eigene Karriere in einer TV-Show, nun steht das internationale Supermodel aus Kanada erneut Heidi Klum zur Seite.

Winnie Harlow is back!

Supermodel Winnie Harlow kehrt in Woche zehn als Gastjurorin zurück! © ProSieben / Sven Doornkaat

Schon vor der aktuellen Staffel stand fest: Winnie Harlow wird auch in diesem Jahr als Gastjurorin mit von der Partie sein. Jetzt verrät die Vorschau: In Folge 10 ist es endlich so weit! Dann feiert die Kanadierin bereits ihren vierten Einsatz bei "Germany's Next Topmodel". Schon 2016, 2019 und 2023 war sie dabei.

Diesmal steht sie Heidi Klum bei einer schwierigen Elimination zur Seite. Denn die sechs schwächsten Models aus der vorherigen Woche müssen sich in einer anspruchsvollen Laufsteg-Challenge beweisen. Winnie Harlow gibt den Models einen letzten Tipp an die Hand: "Ich möchte, dass ihr mit Selbstbewusstsein, mit Stärke und - am wichtigsten - mit Power lauft." Wer hält dem Druck stand und wer gerät ins Wanken?

Lass uns ein paar harte Entscheidungen treffen. Winnie Harlow bei der Elimination in Folge 10

Supermodel mit Hauterkrankung

Bekannt geworden ist Winnie Harlow durch ihre außergewöhnliche Haut. Dahinter steckt die ungefährliche Hauterkrankung Vitiligo, die zu großen pigmentfreien Stellen der Haut führen. Was sie in ihrer Jugend zur Außenseiterin macht, wird später ihr Markenzeichen.

Ihren Durchbruch hatte Harlow, als sie 2014 an dem US-Pendant zu GNTM, "America's Next Topmodel", teilnahm und sich der Jury um Tyra Banks stellte. Zwar reichte es am Ende nicht für den Sieg, doch für zahlreiche Anfragen danach.

Heute zählt die Kanadierin mit jamaikanischen Wurzeln zu den absoluten Topmodels, um das sich sämtliche Designer:innen reißen. Neben zahlreichen Catwalk-Jobs für Marken wie Victoria's Secret, Fendi, Marc Jacobs und L'Oréal, hat sie auch ihre eigene Kosmetik-Linie Cay Skin.

+++ Update, 4. April 2024 +++

Kilian Kerner ist zurück

In Folge 9 nimmt Designer Kilian Kerner an Heidi Klums Seite platz. © ProSieben/Sven Doornkaat

Schon bei der Fashion-Show in Folge 3 war Kilian Kerner mit Heidi zu sehen. In Folge 9 hat der Designer erneut einen Auftritt, aber diesmal als Gastjuror.

Der Modeschöpfer ist ein bekanntes Gesicht bei "Germany's Next Topmodel". Bereits in den vergangenen Jahren half er Heidi Klum bei ihren Entscheidungen und buchte mehrere Models für seine internationalen Fashion-Shows, darunter beispielsweise die Best Agerinnen Lieselotte und Martina. In diesem Jahr darf der Modemacher erstmals auch Männer bewerten.

Im "Tiny Tokyo"-Shooting geben die Models alles, um Kilian von sich zu überzeugen. Der Gastjuror beurteilt dabei die Kreativität der Models - und wie es sich für gutes Feedback gehört, ist das nicht immer positiv.

Nuri versucht zu modeln und es klappt nicht! Kilian Kerner

Wie schlagen sich die anderen Topmodel-Anwärter:innen? Schafft es Nuri am Ende doch noch, den Designer von sich zu überzeugen?

+++ Update, 28. März 2024 +++

Christian Cowan sorgt für Glamour in Folge 8

In Woche acht bekommt Heidi Klum Unterstützung von Fashion-Designer Christian Cowan. © ProSieben / Sven Doornkaat

Er gilt als eine der größten Hoffnungen in der Fashion-Welt: Christian Cowan. Der New Yorker Star-Designer setzt sich schon seit Jahren für queere Fashion ein und arbeitete bereits mit Promis wie Beyoncé, Miley Cyrus, Lady Gaga, Nicki Minaj oder Naomi Campbell zusammen.

In der aktuellen 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wird der gebürtige Brite wieder dabei sein. In Woche acht ist er nicht nur als Gastjuror zu sehen, sondern bringt auch seine fabelhaften Designs für eine Fashion-Show auf dem Football-Feld mit.

Comeback bei GNTM

Damit wird dem Designer erneut die Ehre zuteil, Heidi Klum zur Seite zu stehen. Erstmals war Christian Cowan 2019 als GNTM-Gastjuror dabei, präsentierte seine eigenen Entwürfe und ließ die Topmodel-Anwärter:innen darin über den Catwalk schreiten.

In der vorherigen Staffel unterstützte er die Modelchefin gleich doppelt - sowohl beim Entscheidungs-Walk in Folge 7 als auch im Finale 2023.

Im Clip: Alle lieben Christian Cowan!

+++ Update, 21. März 2024 +++

Christian Anwander macht das Sedcard-Shooting in Folge 7

Christian Anwander unterstützt Heidi Klum in Folge 7 bei "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Richard Hübner

In Folge 7 steht das große Sedcard-Shooting an. Die Sedcard ist gewissermaßen die Visitenkarte eines jeden Models, ohne die es nicht aus dem Haus gehen sollte. Jedes der verbliebenen Models wird abgelichtet, doch nicht alle werden am Ende eine der begehrten Mappen bekommen.

Als Gastjuror ist der international erfolgreiche Fotograf Christian Anwander ein alter Hase bei "Germany's Next Topmodel". Nach einer zweijährigen Pause ist er in Staffel 19 schon zum neunten Mal an Heidis Seite und wird neben dem Sedcard-Shooting auch den Jury-Stuhl übernehmen.

Doch manche der Topmodel-Anwärter:innen tun sich bei einem der wichtigsten Shootings der Staffel schwer. Besonders Luka hat so seine Schwierigkeiten. Selbst sein Bruder Julian scheint ihm nicht helfen zu können. Ob das Ergebnis Heidi und Christian doch noch überzeugen kann?

Im Clip: Christian Anwander klärt auf - Darauf kommt es beim Sedcard-Shooting an

Seit fast 20 Jahren erfolgreich im Business

2005 wagte der gebürtige Österreicher den Schritt, der ihm zum Durchbruch verhelfen sollte: Er zog nach New York und wurde zu einem gefragten Fashion-Fotografen. In seiner 19-jährigen Karriere arbeitete er dabei für unzählige namhafte Marken und Magazine, wie "Elle", die amerikanische "Vogue", "GQ" oder die italienische und deutsche "Glamour".

Auch als Porträt-Fotograf ist der GNTM-Gastjuror gefragt und hatte in diesem Zuge bereits Größen wie Diplo, Daft Punk, Zoe Kravitz, Big Sean, Nicki Minaj, Khalid und Evan Rachel Wood vor der Linse.

+++ Update, 19. März 2024 +++

Jourdan Dunn ist Gastjurorin in Folge 6

Sie bringt reichlich Catwalk-Erfahrung mit zu "Germany's Next Topmodel": In Woche sechs ist Topmodel Jourdan Dunn zu Gast. © ProSieben / Richard Hübner

Der erste Trailer zur 6. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2024 zeigt nicht nur die ersten Szenen des großen Umstylings in Staffel 19, auch verrät er, welche Gastjurorin Heidi Klum am Set beehrt.

Keine Geringere als das britische Topmodel Jourdan Dunn ist auf die traumhafte Kanaren-Insel Teneriffa gereist, um der Modelchefin beim Entscheidungs-Walk beratend zur Seite zu stehen.

I am so excited to be the guest judge. To be here is an honor. I can't wait to see the girls and guys. Jourdan Dunn

Vor den Augen von Jourdan Dunn zu laufen, ist für die Kandidat:innen eine große Sache. "Ich habe mich super gefühlt. Ich war im Mittelpunkt und sie hat mich analysiert. Wer bekommt noch die Chance, von Jourdan angeschaut zu werden und von ihr Feedback zu bekommen?", zeigt sich Topmodel-Anwärterin Xenia in Woche sechs begeistert.

Gefragtes Model seit über 15 Jahren

Kaum ein Model geht mit solch einer Coolness über die Laufstege wie Jourdan Dunn. Kein Wunder, schließlich ist sie seit über 15 Jahren erfolgreich in der Modebranche tätig und weiß, worauf es auf dem Catwalk ankommt.

International bekannt wurde Dunn, als sie 2008 als erstes schwarzes Model für Prada über den Laufsteg ging. Heute ist die 33-Jährige mit Kund:innen wie Burberry, Prada, Chanel, Marc Jacobs oder Louis Vuitton eines der meistgebuchten High-Fashion-Models der Welt.

+++ Update, 12. März 2024 +++

Das vielleicht beste Male Model der Welt ist Gastjuror in Folge 5

Laufsteg-Profi Jon Kortajarena am Set: Das spanische Supermodel zeigt den Topmodel-Anwärter:innen in Folge 5 den perfekten Catwalk. © ProSieben / Richard Hübner

"You are the best male model on the catwalk." Kein Geringerer als der deutsche Modezar Karl Lagerfeld hat einst das Male Model Jon Kortajarena mit diesen Worten gelobt.

In der 5. Folge von "Germany's Next Topmodel" ist der Spanier als Gastjuror an der Seite von Heidi Klum zu sehen. Für das spanische Profi-Model ist es eine Ehre, den Kandidat:innen den perfekten Catwalk zu zeigen: "To be the guest judge in the first edition of male models on GNTM - for me it is an honor."

Jon Kortajarena sorgt für Euphorie am Set

Die Models freuen sich sehr auf das Walk-Teaching von Jon Kortajarena, schließlich ist er der erste Gastjuror mit praktischer Laufsteg-Erfahrung. "Ich kannte ihn schon von vielen Kampagnen, weil er das Vorzeige-Model in der Männerwelt ist", freut sich Dominik, der sich vor allem vom Coaching einiges verspricht.

Ich dachte mir nur: Wow! Krass! Den mal in echt zu sehen. Das kam so unerwartet. Ich war so überrascht und habe mich sehr gefreut, dass er uns coacht. Dominik

Bei den weiblichen Models ist Jon Kortajarena ebenfalls gern gesehen. Ganz besonders eine Kandidatin freut sich über den Gastjuror. Die 28-jährige Sara aus Berlin fühlt sich bei dem Anblick des Runway-Stars an einen Schwarm ihrer Jugend erinnert: "Für die kleine Sara in mir war das die Erfüllung aller ihrer Träume. Ich muss zugeben: Jon Kortajarena war meine erste große Liebe. Einen Blick von ihm abzubekommen, war alles für mich!"

Trotz all der Freude über den Modelstar gilt es, Konzentration an den Tag zu legen, denn: Heidi Klums prüfendem Blick kann sich niemand entziehen.

+++ Update, 8. März 2024 +++

Designerin Marina Hoermanseder zu Gast in Folge 5

In Folge 5 bekommt Heidi Klum gleich doppelte Unterstützung: Designerin Marina Hoermanseder und Model Jon Kortajarena sind zu Gast. © ProSieben / Richard Hübner

Nach einer vierjährigen Baby-Pause kehrt Marina Hoermanseder endlich wieder zurück in die Welt der Mode: Erst kürzlich begeisterte die Star-Designerin das Publikum mit einer neuen Herbst/Winter-Kollektion auf der Berliner Fashion Week.

Auch bei "Germany's Next Topmodel" 2024 feiert die frisch gebackene Mama ihr Comeback als Gastjurorin. Wie der neue Trailer bestätigt, wird die österreichische Designerin in der 5. Folge neben einem echten Catwalk-Profi zu sehen sein.

Supermodel Jon Kortajarena sorgt für spanisches Flair

Marina Hoermanseder und Jon Kortajarena bereiten die Models auf den Laufsteg vor. © ProSieben / Richard Hübner

Für Jon Kortajarena ist es dagegen eine absolute Premiere: Zum ersten Mal sitzt das Männer-Model aus Bilbao in der GNTM-Jury. Und der Spanier bringt reichlich Catwalk-Erfahrung mit ans Set: Seit 20 Jahren steht er für Marken wie Minio, John Galliano und Roberto Cavalli regelmäßig auf dem Runway.

Die 34 verbleibenden Topmodel-Anwärter:innen dürfen sich freuen: Unter Kortajarenas und Hoermanseders Anleitung lernen sie einiges über das Geheimnis des perfekten Catwalks. Die Probe aufs Exempel erfolgt schließlich im großen Test: In den extravaganten Looks von Marina Hoermanseder gilt es, eine Fashion-Show zu laufen.

Alle Looks vorab: Diese einzigartigen Designs von Marina Hoermanseder tragen die Models in Folge 5 Lilli (22, Mannheim) © ProSieben / Richard Hübner Marvin (22, Bielefeld) © ProSieben / Richard Hübner Xenia (23, Hof) © ProSieben / Richard Hübner Jermaine (19, Kassel) © ProSieben / Richard Hübner Jana (24, Leimersheim) © ProSieben / Richard Hübner Armin (27, Kempten) © ProSieben / Richard Hübner Felice (20, Berlin) © ProSieben / Richard Hübner Franz (19, Lübeck) © ProSieben / Richard Hübner Fabienne (20, Solingen) © ProSieben / Richard Hübner Linus (25, Berlin) © ProSieben / Richard Hübner Sara (28, Berlin) © ProSieben / Richard Hübner Max (20, Berlin) © ProSieben / Richard Hübner Mare (22, Gmund am Tegernsee) © ProSieben / Richard Hübner Yusupha (26, Bremen) © ProSieben / Richard Hübner Grace (24, Düsseldorf) © ProSieben / Richard Hübner Felix (20, Passau) © ProSieben / Richard Hübner Stella (34, Dortmund) © ProSieben / Richard Hübner Julian (24, Frankfurt am Main) © ProSieben / Richard Hübner Lydwine (21, Lemgo) © ProSieben / Richard Hübner Maximilian (21, Wien) © ProSieben / Richard Hübner Nuri (22, Berlin) © ProSieben / Richard Hübner Luka (24, Frankfurt am Main) © ProSieben / Richard Hübner Lea (24, Düsseldorf) © ProSieben / Richard Hübner Livingsten (23, Berlin) © ProSieben / Richard Hübner Lilian (24, Hannover) © ProSieben / Richard Hübner Dominik (27, Waltenhofen) © ProSieben / Richard Hübner Kadidja (21, Wien) © ProSieben / Richard Hübner Lucas (24, Norderstedt) © ProSieben / Richard Hübner Marcia (24, Neuenhof) © ProSieben / Richard Hübner Dominic (20, Kaltenburg-Lindau) © ProSieben / Richard Hübner Alexandra (21, Erfurt) © ProSieben / Richard Hübner Frieder (25, Berlin) © ProSieben / Richard Hübner Leoni (25, Hannover) © ProSieben / Richard Hübner Aldin (22, München) © ProSieben / Richard Hübner

+++ Update, 5. März 2024 +++

Hollywood-Glamour auf Teneriffa

Elizabeth Hurley hat die Models genau im Blick: Wer kann die Hollywood-Schauspielerin beim Ocean-Shooting in Folge 4 überzeugen? © ProSieben / Richard Hübner

Heidi Klum nimmt in Folge 4 die Dinge selbst in die Hand! Beim großen Ocean-Shooting wird die Modelchefin höchstpersönlich hinter der Kamera stehen und ihre Models ablichten.

Zwischen Salzwasser und Sonnenstrahlen werden die Kandidat:innen aber nicht nur sie überzeugen müssen, sondern auch Hollywood-Schauspielerin und Model Elizabeth Hurley.

Elizabeth Hurley unterstützt Heidi Klum in Folge 4

Als Gastjurorin wird sie in der 4. Folge von "Germany's Next Topmodel" nicht nur ein kritisches Auge auf die Topmodel-Anwärter:innen werfen, sondern ihnen auch beim ersten großen Foto-Shooting der Staffel mit wertvollen Tipps zur Seite stehen.

Denn das Multitalent weiß, worauf es ankommt - das schätzt auch Heidi Klum: "Ich freue mich sehr, dass ich diese Woche einen absoluten Mega-Star an meiner Seite habe. Es gibt nichts, was sie nicht kann. Seit Jahrzehnten ist sie als erfolgreiches Model und Schauspielerin auf der ganzen Welt unterwegs."

Für die Kandidat:innen heißt es: Rein in die Wellen, alles geben - und in der Gruppe nicht untergehen! Dabei ist neben Model-Qualitäten auch kreative Eigeninitiative gefragt. Sie müssen aus weißen Hemden und Hosen ihre ganz eigenen Looks kreieren.

+++ Update, 29. Februar 2024 +++

Multitalent Elizabeth Hurley ist Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel"

In Folge 4 wartet auf die Models ein Shooting am Strand. Fotografiert werden sie von niemand anderem als Heidi Klum höchstpersönlich. Doch damit noch nicht genug. An der Seite der Modelchefin ist Schauspielerin und Model Elizabeth Hurley - und die erwartet von den Kandidat:innen, dass sie beim Posen in den Wellen alles geben.

In Folge 4 von "Germany's Next Topmodel" 2024 an Heidi Klums Seite: Hollywood-Star Elizabeth Hurley. © ProSieben / Richard Hübner

Als Gastjurorin wird sie Heidi Klum bei ihrer Entscheidung, welche Models in die nächste Runde kommen, unterstützen. Die vielseitige Britin ist seit Jahrzehnten als Schauspielerin und Filmproduzentin in Hollywood tätig. Mit dem ikonischen "Sicherheitsnadelkleid" von Designer Gianni Versace sorgte sie bereits in den 90er Jahren für Begeisterung auf dem roten Teppich.

+++ Update, 27. Februar 2024 +++

Très magnifique! Jean Paul Gaultier kehrt zurück

Jean Paul Gaultier unterstützt Heidi Klum auch in dieser Staffel als Gastjuror. © ProSieben / Richard Hübner

Provokativ, verdreht, unkonventionell: Jean Paul Gaultier hat mit seinen rebellischen Designs die Modewelt umgekrempelt und sich das Prädikat "Enfant terrible" mehr als verdient. Wenn er in Folge 3 erneut als Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel" an Heidi Klums Seite steht, ist die Aufregung bei allen groß.

Natürlich legen auch die Topmodel-Anwärter:innen großen Wert auf die Meinung der Designer-Ikone. Und Lob hat der Franzose allemal mitgebracht: "I should say: bravo", "He is fantastic" und "He is a designer" sind nur einige Auszüge seiner Wertschätzung für die Models der 19. Staffel. Hat der Modeschöpfer bereits seine Favoriten der Staffel gefunden?

Namhafte Designer:innen in Folge 3

Bei der ersten Fashion-Show der Staffel müssen die Kandidat:innen ihren besten Catwalk präsentieren. Die Bewährungsprobe hat es in sich: Denn der Walk findet vor rund 200 geladenen Gäst:innen statt, darunter Star-Designerin Marina Hoermanseder, die Berliner Designer Kilian Kerner und William Fan sowie Mode-Ikone Jean Paul Gaultier.

Ausgestattet wird die Fashion-Show von Jasmin Erbas. Seit Jahren ist sie eine der angesagtesten Designer:innen für Braut- und Red-Carpet-Outfits der deutschen und internationalen Prominenz. Stars wie Madonna, Paris Hilton, Helene Fischer oder Heidi Klum tragen ihre extravagante Mode.

Die Catwalk-Looks vorab: So elegant schreiten die Models über den Laufsteg Felix (20, Passau) © ProSieben/Richard Hübner Kadidja (21, Wien) © ProSieben/Richard Hübner Maximilian (21, Wien) © ProSieben/Richard Hübner Leoni (25, Hannover) © ProSieben/Richard Hübner Linus (25, Berlin) © ProSieben/Richard Hübner Lilian (24, Hannover) © ProSieben/Richard Hübner Marvin (22, Bielefeld) © ProSieben/Richard Hübner Xenia (23, Hof) © ProSieben/Richard Hübner Jermaine (19, Kassel) © ProSieben/Richard Hübner Alexandra (21, Erfurt) © ProSieben/Richard Hübner Frieder (25, Berlin) © ProSieben/Richard Hübner Fabienne (20, Solingen) © ProSieben/Richard Hübner Max (20, Berlin) © ProSieben/Richard Hübner Lydwine (21, Lemgo) © ProSieben/Richard Hübner Julian (24, Frankfurt am Main) © ProSieben/Richard Hübner

+++ Update, 23. Februar 2024 +++

Jean Paul Gaultier unterstützt Heidi auch in Folge 3

Bei der ersten großen Fashionshow von "Germany's Next Topmodel" 2024 werden die Kandidat:innen nicht nur vor Heidi Klum und Jean Paul Gaultier laufen. © ProSieben / Richard Hübner

Die Topmodel-Anwärter:innen sind völlig aus dem Häuschen, als Jean Paul Gaultier den Raum betritt. Heidi Klum hat den Fashion-Großmeister nach Berlin geholt, um ihr bei der ersten großen Fashionshow der neuen Staffel beratend zur Seite zu stehen.

Ich bin überwältigt, dass Jean Paul Gaultier gerade die Tür hineingekommen ist. Franz

"Dass Jean Paul Gaultier dabei ist, bringt natürlich noch mal Extra-Spice in die ganze Angelegenheit", ist sich Frieder sicher. Doch was er und die anderen Kandidat:innen zu diesem Zeitpunkt im Backstage-Bereich noch nicht wissen: Nicht alle werden vor ihm und der Modelchefin auf der anstehenden Fashionshow auch laufen dürfen.

Besuch von Star-Designer:innen

Doch das ist nicht die einzige Ankündigung von Heidi an diesem Tag. Wie die Modelchefin zudem verrät, wird die Modenschau mit Couture-Designs von Jasmin Erbas vor Publikum stattfinden.

Dass auch das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Modewelt zu Besuch ist, zeigt nun der erste Trailer zu Folge 3. Wie in der Vorschau zu sehen ist, befindet sich unter den Gäst:innen auch der deutsch-chinesische Designer William Fan. Direkt neben Heidi sitzt nicht nur Modeschöpfer Jean Paul Gaultier. Zu ihrer Rechten gesellt sich keine Geringere als Star-Designerin Marina Hoermanseder, die ebenfalls die Models genauestens beäugt.

+++ Update, 16. Februar 2024 +++

Jean Paul Gaultier: Hoher Besuch in Berlin

In Folge 2 hat Heidi Klum einen ganz besonderen Gast an ihrer Seite: den französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier. © ProSieben / Richard Hübner

"Ich mach jetzt das Casting - und dann seh ich dich in ein paar Tagen", verabschiedete sich Heidi Klum noch von der Designer-Ikone in Folge 1 von "Germany's Next Topmodel". Jetzt bestätigt der neue Trailer: Jean Paul Gaultier beehrt die Modelchefin offiziell in Folge 2.

Einmal mehr ist die Sachkenntnis des französischen Modeschöpfers gefragt. Denn für die Topmodel-Anwärter:innen steht die erste Bewährungsprobe an: In Couture-Outfits von Jasmin Erbas, die ebenfalls am Set ist, müssen sie eine große Fashionshow laufen. Für jeden wertvollen Laufsteg-Tipp dürften die Teilnehmer:innen im Vorfeld dankbar sein.

+++ Update, 15. Februar 2024 +++

Heidi Klum kuschelt mit Designer-Ikone

Diesen Gast hat die Modelchefin nicht alle Tage bei sich: Jean Paul Gaultier. © ProSieben / Richard Hübner

Die Auftaktfolge der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" hatte es in sich! Schon die ersten Sekunden ließen Großes erahnen. Kuschelnd im Hotelzimmer, französisches Frühstück, Luftküsse im Bett: Mit keinem Geringeren als Designer-Ikone Jean Paul Gaultier bereitete sich Heidi Klum auf das große offene Casting in Berlin vor.

Ich mach jetzt das Casting - und dann seh ich dich in ein paar Tagen. Heidi Klum zu Jean Paul Gaultier

Damit ist klar: Der Modeschöpfer feiert sein Comeback bei "Germany's Next Topmodel" 2024.

+++ Update, 12. Februar 2024 +++

Diese Stars unterstützen Heidi Klum in Staffel 19

Die Katze ist aus dem Sack - oder besser gesagt, die Stars am Catwalk angekommen! In diesem Jahr kann Modelchefin Heidi Klum auf allerhand prominente Unterstützung vertrauen. Zwar ist noch nicht die gesamte Bandbreite aller Gästinnen und Gäste bekannt, aber bereits die nun geleakten Namen laden zum Staunen ein.

Mode-Legende Jean Paul Gaultier zu Gast

© ProSieben/Richard Hübner

Designer-Ikone Jean Paul Gaultier lässt es sich auch in Staffel 19 nicht nehmen, Heidi Klum am Set zu besuchen. Bereits in den vergangenen beiden Staffeln hatte die Mode-Legende mitgewirkt und mit Viola sogar ein Model für seine spätere Kollektion und Marketing-Kampagne gefunden.

Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Hurley

Hollywood-Schauspielerin und Model Elizabeth Hurley wird Heidi Klum in Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel" unterstützen. © picture alliance / abaca

Elizabeth Hurley kennt sie fast alle, die zahlreichen Facetten des Showgeschäfts. Als erfolgreiche Schauspielerin glänzte sie an der Seite von Mike Meyers in der "Austin Powers"-Reihe, wickelte Brendan Fraser in "Teuflisch" um den Finger und machte als Medien-Mogul in "Gossip Girl" den Big Apple unsicher.

Zusammen mit ihrem langjährigen Freund Hugh Grant führte Elizabeth Hurley zudem eine erfolgreiche Filmproduktion. Und nicht zuletzt als Model machte sich die gebürtige Britin einen Namen. Klar, dass sie mit diesem Erfahrungsschatz eine gern gesehene Gästin am GNTM-Set sein wird.

Diese Designer:innen, Models und Fotografen sind dabei

Jean Paul Gaultier macht selbstverständlich nur den Anfang. Neben dem Schweizer Designer Kévin Germanier ist Marina Hoermanseder mit dabei. Die österreichische Modemacherin ist bekannt für ihre außergewöhnlichen und oft sehr knalligen Designs. Ein wenig schlichter, dafür nicht weniger stylish geht es bei Christian Cowan zu. Der Glamrock-Style-Designer unterstützt Heidi Klum - wie Marina Hoermanseder - nicht zum ersten Mal.

Kilian Kerner gibt sich auch in diesem Jahr wieder die Ehre. Kein Wunder, denn "Germany's Next Topmodel" war immer wieder eine top Scouting-Adresse für den deutschen Modedesigner. Allein in den vergangenen zwei Jahren liefen Nicole, Nina, Martina, Lieselotte und Viola für den Modeschöpfer. Was er von den diesjährigen Models hält und welche der vorgestellten Kandidatinnen und Kandidaten zu seinen Favorit:innen zählen, hat der Berliner kürzlich im Interview verraten.

Hinsichtlich der ersten Topmodels am GNTM-Set gibt es erste Infos. So wird die gefragte Britin Jourdan Dunn die Models auf Teneriffa beehren. Für spanisches Temperament sorgt Model und Schauspieler Jon Kortajarena. Neben Schauspielerin und Model Joan Collins kehrt außerdem das kanadische Supermodel Winnie Harlow als Gastjurorin zurück zu "Germany's Next Topmodel".

Doch auch Starfotografen dürfen bei GNTM natürlich nicht fehlen. Dieses Jahr mit dabei: Rankin, Yu Tsai und Christian Anwander.

Die nächsten Star-Enthüllungen lassen sicherlich nicht lange auf sich warten. Und sei dir sicher, hier erfährst du es zuerst.

"Germany's Next Topmodel" 2024 siehst du ab 15. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Du kennst alle Einzelheiten zur neuen Staffel? Teste dich jetzt im Quiz!

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Diese Stars traten bei "Germany's Next Topmodel" schon als Gastjuror:in auf

Supermodel Winnie Harlow und Designer Peter Dundas unterstützten Heidi Klum in der Auftaktfolge der 18. Staffel. © ProSiebe/Richard Hübner

"Germany’s Next Topmodel" überrascht Staffel für Staffel mit einem wahren Star-Aufgebot.

Besonders beliebt sind die Gastjuror:innen. Modelchefin Heidi Klum holt immer wieder Promis in die Sendung, die ihr bei der Beurteilung der Leistungen der Kandidat:innen beistehen.

Die Models sind unterdessen regelmäßig aus dem Häuschen, wenn sich ein Promi ankündigt. Denn: Neben Heidi darf nicht irgendwer den Juror:innen-Stuhl besetzen.

Geben sich Winnie Harlow, Ashley Graham und Sofia Vergara die Ehre?

Ashley Graham am Set der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Richard Hübner

So wurde die vergangene Staffel von GNTM direkt in Folge 1 von keiner Geringeren als Supermodel Winnie Harlow eröffnet. Auch Topmodel Ashley Graham und Superstar Sofia Vergara berieten die angehenden Models in der 18. Staffel, ganz nach dem Motto: Von den Profis lernt es sich am besten.

Im Finale waren Star-Designer Jean Paul Gaultier und die Rocklegenden der Band Scorpions zu sehen.

Sind diese Promis etwa bei "Germany's Next Topmodel" 2024 mit dabei?

Nikeata Thompson war Gastjurorin in Folge 9 von "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Die Erwartungen für die kommende Staffel sind also hoch. Welche berühmten Gesichter werden bei "Germany’s Next Topmodel" 2024 zu sehen sein?

Kommen Nikeata Thomson und Thomas Hayo?

Bei den Zuschauer:innen immer gern gesehen sind beispielsweise Thomas Hayo und Nikeata Thompson. Kaum eine Staffel vergeht ohne ein Personality-Training von Nikeata oder einen charismatischen Dreh mit Herrn Hayo. Sie gehören praktisch zur GNTM-Familie. Es würde also kaum verwundern, wenn die beiden einen Auftritt in der kommenden 19. Staffel hätten.

Sind ehemalige Kandidatinnen dabei?

Auch viele ehemalige GNTM-Gesichter wie etwa Stefanie Giesinger, Rebecca Mir oder Lena Gercke ließen es sich in der Vergangenheit nicht nehmen, am GNTM-Set in Erinnerungen zu schwelgen. Ob wir eine von ihnen in diesem Jahr wiedersehen werden?

Kommt Jean Paul Gaultier zurück?

Ein Stargast ist zuletzt auffällig oft bei "Germany's Next Topmodel" in Erscheinung getreten: Jean Paul Gaultier. Der Star-Designer unterstützte die Modelchefin in Staffel 17 beim Lingerie-Walk, nahm im Finale von Staffel 18 auf dem Sofa Platz und wählte mit Viola ein GNTM-Model zum Gesicht seiner weltweiten Mode-Kampagne.

Heidi Klum vertraut auf ihre Fotograf:innen

Zu einem tollen Shooting gehört zweifelsohne ein:e Topfotograf:in. Gut, dass das Telefonbuch von Modelchefin Heidi Klum gut gefüllt ist, wenn es um fähige Kreativköpfe geht. Einige dieser Fotografinnen und Fotografen scheinen allerdings bei Heidi auf der Kurzwahltaste zu liegen.

Sind Rankin und Yu Tsai dabei?

Rankin mit Modelchefin Heidi beim Marketing-Shooting für Staffel 17. © ProSieben/Richard Hübner

Darunter ist zweifelsohne Rankin. Kein Fotograf durfte der Modelchefin öfter zur Seite stehen als er. Auch Yu Tsai, Brian Bowen Smith und Ellen von Unwerth scheinen bei der GNTM-Chefin hoch im Kurs zu stehen und beehren das Set in regelmäßigen Abständen. Es ist also sehr gut möglich, dass einer dieser Starfotograf:innen auch in Staffel 19 hinter die Linse darf.

Ist Leni Klum mit von der Partie?

Leni Klum unterstützte Mama Heidi schon öfter bei "Germany's Next Topmodel". © ProSieben/Sven Doornkaat

Was sich viele Fans schon jetzt fragen: Wird Heidis Tochter Leni in Staffel 19 mitwirken? Die 19-Jährige hat sich in der Fashion-Welt bereits einen richtigen Namen gemacht, modelt für große Marken und steht mit mit ihrer Mutter regelmäßig vor der Kamera - zuletzt wieder für ein Weihnachts-Shooting des Labels Intimissimi.

Bei "Germany's Next Topmodel" hatte sie bereits mehrere Auftritte. Beispielsweise als Gastjuror:in in Staffel 17 und 18 sowie als Moderatorin im Finale der vergangenen Staffel.

Welche Stars bei der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" tatsächlich dabei sein werden, erfährst du natürlich hier zuerst. Die 19. Staffel startet am 15. Februar 2024.

GNTM 2024 mit Männern und Frauen

Bei GNTM 2024 treten erstmals Kandidatinnen neben Kandidaten an: Hier seht Ihr die Vorstellungsvideos zu GNTM 2024. In der neuen Staffel sind diese Kandidatinnen dabei: Alexandra, Fabienne, Felice, Grace, Jana, Kadidja, Lea, Leoni, Lilli, Lilian, Lydwine, Marcia, Mare, Nuri, Sara, Stella, Tracy, Vanessa, Vivien und Xenia.

Bei den Männern treten an: Aldin, Armin, Bao-Huy, Dominic, Dominik, Felix, Franz, Frieder, Jermaine, Julian, Linus, Livingsten, Lucas, Luka, Marvin, Max, Maximilian, Pitzi, Yanik und Yusupha.

Heidi Klum verrät, warum es keine Best-Ager-Models bei GNTM 2024 gibt. Designer Kilian Kerner hat bereits Favorit:innen bei GNTM 2024. Und: Das sind die Instagram-Accounts der Models bei GNTM 2024.