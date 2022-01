Kollaboration mit Snoop Dogg

Heidi Klum selbst singt den offiziellen Opener-Song der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Rapper Snoop Dogg hat die Modelchefin den Titel "Chai Tea with Heidi" aufgenommen.

Das Topmodel ist begeistert von der Kollaboration mit der Rap-Legende: "Der Song ist ein Electronic Dance Track. Es hat mir so viel Spaß gemacht, ihn gemeinsam mit Snoop Dogg aufzunehmen. Ich singe schon mein ganzes Leben gerne, und nun mit 'The Godfather of Rap' einen Song zu haben, ist wirklich ein absolutes Highlight in meinem Leben."

Wer ist Snoop Dogg?

Snoop Dogg, bürgerlich Calvin Cordozar Broadus Jr., kam 1971 in Long Beach, Kalifornien (USA) zur Welt. Entdeckt wurde der US-Rapper vom Produzenten Dr. Dre. Damals war Calvin Cordozar Broadus Jr. noch unter dem Künstlernamen Snoop Doggy Dogg bekannt. 1992 war Snoop Dogg mit mehreren Features auf Dr. Dres Album "The Chronic" vertreten. Sein Debütalbum "Doggystyle" veröffentlicht der Künstler ein Jahr später. 1998 verließ er sein Label und strich "Doggy" aus seinem Künstlernamen.

Über die Jahre veröffentlichte Snoop Dogg zahlreiche, erfolgreiche Kollaborationen, wie "Still D.R.E." (2001), "Drop It Like It's Hot" (2004) oder "Vato" (2006).

Snoop Dogg auf der großen Leinwand

Neben der Musik wirkte Snoop Dogg auch in einigen Filmen mit. In "Half Baked" (1998), "Training Day" (2001), "Starsky & Hutch" (2004) oder "Soul Plane" (2004) ergatterte er eine Nebenrolle. In "Baby Boy" (2001) und "Bones" (2001) spielte er sogar die Hauptrolle. Seit 2018 hat der Künstler seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Alle GNTM-Opener-Songs im Überblick

2021: "White Lies" von VIZE x Tokio Hotel

2020: "Look At Her Now" von Selena Gomez

2019: "Melancholic Paradise" von Tokio Hotel

2018: "The One (I Want To Know)” von Kids in Trouble feat. Irfane

2017: "24K Magic" von Bruno Mars

2016: "Work" von Rihanna feat. Drake

2015: "What I Did For Love" von David Guetta feat. Emeli Sandé

2014: "It Should Be Easy" von Britney Spears feat. Will.i.am

2013: "Scream & Shout" von Will.i.am feat. Britney Spears

2012: "Turn Me On" von David Guetta feat. Nicki Minaj

2011: "Girls Beautiful" von Bullmeister (Jost & Roth Radio Mix)

2010: "Fight For This Love" von Cheryl Cole

2009: "Circus" von Britney Spears

2008: "Amazing" von Seal

2007: "Hit Me Up" von Gia Farrell

2006: "Nasty Girl" von The Notorious B.I.G. feat Diddy & Nelly

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: