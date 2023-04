GNTM 2023: Wer ist raus? Dieses Model muss in Folge 10 gehen

Wer kämpft noch um den Titel Germany's Next Topmodel 2023 - und wer musste schon gehen? Alle Models der 18. Staffel, die raus sind, findest du hier.

Das Wichtigste in Kürze Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" ist in vollem Gange und auch dieses Jahr hat Modelchefin Heidi Klum nicht für jede der Frauen ein Foto. Welche Kandidatinnen die Show bereits verlassen mussten, erfährst du hier.

+++ Update, 20. April 2023 +++

In Woche 10 geht es für die GNTM-Kandidatinnen vor allem um Personality. Zuerst müssen sie sich in einem knallharten Interview behaupten und dann beim Entscheidungs-Walk in Comic-Looks verschiedene Ausdrücke zeigen.

Anya nutzt ihre Chancen nicht

Bereits beim Coaching von Model Ashley Graham fällt Anya auf: Sie möchte erneut nicht für den Catwalk üben. Doch ihre Leistung erlaubt keine Pausen. Statt von der Gastjurorin wertvolle Tipps umzusetzen, schwächelt Anya beim Walk.

Bei Heidi Klum hinterlässt die Einstellung von Anya ein großes Fragezeichen: "Warum nutzt du die Chance nicht?" Doch Anya fühlt sich in der Modelvilla nicht wohl und begründet ihre fehlende Motivation zu üben damit.

Dass Heidi Klum die 19-Jährige nach Hause schickt, trifft diese überraschend: "Ich hätte einfach niemals gedacht, dass es mich heute trifft, weil mein Interview lief gut. Ich war heute nicht die Schlechteste, deswegen kam es sehr überraschend", erklärt Anya. Trotzdem geht es für Anya nach Folge 10 zurück nach Deutschland.

GNTM 2023: Wer ist raus?

Anya (19) aus Berlin (raus in Folge 10)

Nachrückerin Ina (44) aus Neuss (raus in Folge 9)

Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

Nachrückerin Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

Nachrückerin Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

Eliz (21) aus München (raus in Folge 4) Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Wer ist raus nach Folge 9?

Für Best Agerin Ina ist die GNTM-Reise nach Folge 9 vorbei. Nur zwei Wochen konnte sie ein Teil von "Germany's Next Topmodel" 2023 sein. Doch wie kam es zu dem frühen Abschied?

Ausnahmesituation am Venice Beach

In Woche neun lädt Heidi Klum an den berühmten Venice Beach für ein Shooting in einem XXL-Kuscheltier-Automaten. Eine besondere Location verlangt schließlich auch eine extravagante Shooting-Szenerie. Als Ina an der Reihe ist, ist ihr die Nervosität deutlich anzusehen: "Grundsätzlich bin ich ein sehr gelassener Mensch, aber man sollte schon bedenken, dass das hier eine Ausnahmesituation ist", erklärt die 44-Jährige.

Fotografin Sheryl Nields muss Hilfestellung geben

Im Anschluss probiert sich die Best Agerin hinsichtlich Posen zwar aus, richtig glücklich scheinen aber weder Heidi Klum noch die Fotografin Sheryl Nields zu sein. Vor allem mit der richtigen Haltung ihrer Beine hat die Nachrückerin große Probleme.

Schließlich kommt Fotografin Sheryl Nields zu Ina und dem überdimensionierten Greifarm gelaufen, um der Topmodel-Kandidatin direkte Hilfestellung zu geben. Auf der einen Seite eine nette Geste, auf der anderen Seite muss Heidi Klum solche Dinge natürlich in ihre anschließende Bewertung einfließen lassen. Zwar ist am Ende ein Bild im Kasten, so richtig glücklich scheint damit aber keine der Beteiligten zu sein.

Sunset-Catwalk im J.Lo-Kleid am Huntington Beach: Geht's noch besser?

Der Catwalk wurde in dieser Woche ebenfalls am Huntington Beach ausgerollt. Vor bunten Holzhütten dürfen die Models den ikonischen kalifornischen Strand entlangschreiten. Dazu tragen sie lange Kleider im Jungle-Look, die an J.Los berühmtes Kleid von der Grammy-Verleihung im Jahr 2000 erinnern.

Ina, die eigentlich ihre Shooting-Leistung wettmachen müsste, schafft es allerdings auch hier nicht wirklich, zu überzeugen. "Das hatte nichts von Leichtigkeit", urteilt Modelchefin Heidi nach dem Walk. Dem stimmt Gastjurorin Nikeata Thompson zu: "Du warst supersteif", erklärt die Stage-Coachin der Topmodel-Anwärterin. Heidi Klum vermisst zudem Inas Hüftschwung. "Das Gesamtbild war eher seltsam", resümiert das Topmodel abschließend.

Ina, Mirella oder Anya: Wer muss gehen?

Bei der Entscheidung treten Ina, Mirella und Anya vor Heidi Klum und die Gastjurorin. Schon jetzt ist klar, dass eine der drei die Show verlassen muss. Als es um Inas Leistungen geht, versucht Nikeata Thompson der 44-Jährigen zu erklären, was in dieser Woche schiefgelaufen sei: "Du warst nicht ready - und es sah unschön aus." Heidi Klum kann das nur bestätigen und erinnert daran, dass es bereits beim Shooting einer Hilfestellung bedurfte.

Daher hat die Modelchefin leider kein Foto für Ina. Mirella und Anya können hingegen aufatmen, für sie geht die GNTM-Reise weiter.

+++ Update, 6. April 2023 +++

Aus 13 mach 19! In der achten Woche wartet eine große Überraschung auf die Model-Anwärterinnen. Sechs Nachzüglerinnen stoßen zur Gruppe und verschärfen den Konkurrenzkampf. Der Fairness halber müssen die neuen Kandidatinnen zu Beginn direkt drei Challenges absolvieren, die die restlichen Teilnehmerinnen bereits gemeistert haben.

Für zwei Nachzüglerinnen endet die Reise schon an Tag eins

Nach einem Sedcard-Shooting und zwei Walks ist das Abenteuer GNTM 2023 für zwei Neuankömmlinge schon wieder vorbei. Charlene und Zuzel schneiden bei den Challenges am schlechtesten ab und müssen ihre Koffer packen. Die beiden Best Agerinnen tragen die Entscheidung mit Fassung. "Ich hab das gegeben, so wie ich bin, und wenn's Heidi nicht so gefallen hat, dann soll's so sein", sagt Charlene nach ihrem Aus. Zuzel sei zwar ein bisschen traurig, trotzdem wünsche sie ihren Kolleginnen viel Glück und hoffe, dass sie weit kommen.

Leona muss sich Mirella geschlagen geben

Auch ein Entscheidungs-Walk steht in Woche acht an. Im direkten Duell treten je zwei Kandidatinnen gegeneinander an. Dazu müssen sie sich jeweils drei verschiedene, ausgefallene Walk-Stile überlegen und auf dem Catwalk präsentieren.

Am Ende kommt es zu einem Elimination-Battle zwischen Mirella und Leona. Letztere zieht den Kürzeren. Für Charlene, Zuzel und Leona endet die GNTM-Reise also in Folge 8.

+++ Update, 30. März 2023 +++

In Woche 7 heißt es für die Topmodel-Anwärterinnen: Spontaneität beweisen. Beim Videoshooting mit Starregisseur Lance Drake müssen sich die Models nicht nur in die Hollywood-Ikone Marilyn Monroe verwandeln, sondern auch gemeinsam mit den Elevator Boys performen.

Am Entscheidungstag wird es interaktiv. Auf einem LED-Catwalk müssen die Models einen vorgegebenen Weg auf Feldern nachlaufen, die nur kurz aufleuchten und dann wieder erlöschen. Wer lässt sich von der Challenge nicht aus dem Konzept bringen und kann den Monroe-Look perfekt in Szene setzen?

Gemeinsam mit den Elevator Boys und Fashion-Designer Christian Cowan bewertet Heidi Klum den Walk der Kandidatinnen.

Aus für Lara in Woche 7

Am Ende von Folge 7 trifft es Lara: Sie muss "Germany's Next Topmodel" 2023 verlassen. Ihre schwache Leistung beim Videoshooting kann sie beim Entscheidungs-Walk nicht wettmachen. Nach Heidis Verkündung laufen der 19-Jährigen die Tränen übers Gesicht: "Das war mein Traum, seit ich ein kleines Mädchen bin."

+++ Update, 23. März 2023 +++

In Folge 6 stehen mehrere große Aufgaben an. Neben dem wichtigen Sedcard-Shooting geht es für die Models ins erste große Casting der Staffel. Auch beim Entscheidungs-Walk werden die Kandidatinnen mit einer Extra-Aufgabe überrrascht.

Für Jülide ist nach dem Shooting Schluss

Bereits nach dem Sedcard-Shooting muss eine Wackelkandidatin die Show verlassen. Jülide steht ihre Nervosität im Weg: Sie kann sich nicht entspannen und findet auch mit Hilfestellung nicht die richtige Pose. Deshalb verabschiedet sich Heidi von der 22-Jährigen bereits im Shoot-out.

Elsa schafft es nicht in die nächste Woche

Auch Elsa gehört bereits beim Shooting zu den Wackelkandidatinnen. Sie bekommt nach dem Shoot-out zwar eine zweite Chance, sich zu steigern. Doch ihre Mimik ist sowohl beim Shooting als auch beim Walk ein Kritikpunkt. Heidi trifft eine schwere Entscheidung: Sie schickt Elsa nach Hause.

+++ Update, 9. März 2023 +++

Wer bekommt in Woche 4 kein Foto von Heidi?

Eine sofortige Entscheidung nach dem Shooting wie in der Vorwoche gibt es bei "Germany's Next Topmodel" Folge 4 nicht. Dennoch haben die Leistungen der Models beim Fotoshooting mit Brian Bowen Smith großen Einfluss darauf, wer weiterkommen wird.

Das liegt auch daran, dass die Models bei der zweiten Herausforderung der Woche alle ähnlich stark auftreten, sodass es wenig Verschiebung in Heidis Favoritinnenliste gibt.

Großer Bahnhof bei GNTM

Der Entscheidungs-Walk findet diesmal im größten Bahnhof von Los Angeles statt, der Union Station. Unter den Augen vieler schaulustiger Pendler:innen präsentieren die Models Outfits von Designer Yannik Zamboni, der als Gastjuror dabei ist.

Viele der Topmodel-Anwärterinnen wissen hierbei zu überzeugen. Drei Kandidatinnen zeigen jedoch Schwächen und das sind letztlich dieselben, die bereits bei den Porträtfotos die größten Schwierigkeiten hatten.

Drei Models müssen gehen

Am Ende sind es Emilia, Eliz und Zoey, die von Heidi Klum kein Foto überreicht bekommen und sich von GNTM verabschieden müssen.

Während manche Kandidatinnen das Aus von Emilia und Eliz schon haben kommen sehen, sorgt Zoeys Exit für große Überraschung und Aufruhr - nicht zuletzt bei der 26-Jährigen selbst, die kaum fassen kann, dass sie wirklich raus ist.

+++ Update, 2. März 2023 +++

Wer ist raus nach Folge 3?

Exit nach dem Videoshooting

Bei dem Videoshooting mit Starfotograf Rankin sollen die Models in einem kurzen Clip ein Statement zu ihrer Personality abgeben. Es steht einiges auf dem Spiel: Noch vor dem Entscheidungs-Walk schickt Heidi Klum mehrere Models nach Hause.

Einige Kandidatinnen haben Probleme damit, sich authentisch zu präsentieren. Für Melissa und Slata endet die dritte Woche bereits vor dem großen Entscheidungs-Walk. Ihre Performance vor der Kamera konnte Heidi Klum und Gastjuror Rankin nicht überzeugen.

Entscheidungs-Walk: Diese Models sind raus

Nach dem Vier-Jahreszeiten-Walk müssen zwei weitere Models gehen. Bei Melina sieht Heidi nicht genug Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Juliette habe zwar alle Elemente, die ein Model braucht, für Rankin harmonieren die aber nicht genug miteinander. Für Melina und Juliette endet deshalb die Reise bei GNTM nach Folge 3.

+++ Die bisherigen Folgen im Überblick +++

Wer ist raus nach Folge 2? Das gab es noch nie

Ein Sturm zieht auf über Venice Beach

Noch bevor es zum großen Entscheidungs-Walk kommt, verdunkelt sich der Himmel über Venice Beach von einem Moment auf den anderen. Ein Sturm fegt über das Set und der Dreh muss vorzeitig abgebrochen werden. Kein Model muss die Show in Folge 2 verlassen.

Ein Novum - Keine Entscheidung in Folge 2

Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM fällt die Entscheidung aufgrund extremer Wetterbedingungen aus. Da hatten die Models echtes Glück im Unglück. Doch in der nächsten Woche könnte es laut Heidi für ein paar Frauen eng werden. "Es kann sein, dass uns beim Shooting schon einige verlassen werden", prophezeit sie.

+++

Wer ist raus nach Folge 1?

Vier Models müssen die Show verlassen

29 Models sind in Folge 1 von "Germany's Next Topmodel" 2023 angetreten. Zum Auftakt der 18. Staffel hat Heidi Klum ihre Favoritinnen aus mehr als 7.000 Bewerberinnen direkt nach Los Angeles eingeladen.

Bei einer Fashionshow in Kleidern von Designer Peter Dundas durften die Frauen ihr Können unter Beweis stellen. Für die besten Topmodel-Anwärterinnen geht es nun weiter in die Modelvilla.

Die erste Fashionshow bringt die Entscheidung

Die Kandidatinnen, die Heidi und ihre Gastjuror:innen Peter Dundas und Winnie Harlow nicht vollends überzeugen konnten, mussten nach dem Entscheidungs-Walk allerdings gleich wieder den Heimweg antreten.

Ausgeschieden sind am Ende der 1. Folge Alina, Ana, Elisabeth und Indira. Damit bleiben 25 der bisher gestarteten Models im Rennen um den Titel Germany's Next Topmodel.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 04. April 2023 +++

In Folge 8 kommen 6 Nachzüglerinnen zu GNTM 2023. Unter ihnen sind auch mehrere Best Agerinnen - aber nicht alle. Wie reagieren die bisherigen GNTM-Kandidatinnen auf sie? Die neuen Kandidatinnen sind Zuzel, Ina, Nicole, Charlene, Marielena und Maike.

+++ News zum Umstyling bei GNTM 2023 +++